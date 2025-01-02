Fotoğraf 2 Ocak 2025 - 10:36 Download photos General Süleymani şehit düştüğü saatte anıldı Şehit General Kasım Süleymani şehit düştüğü saatte (01.20) Kirman kentindeki mezarı başında anıldı. Ekler Kasım Süleymani direnişin mimarı Şehit Süleymani Şehit Kasım Süleymani İran Kirmanşah Eyaleti İlgili haberler Şehit Süleymani direniş ekseninde nasıl bir rol oynadı? Kirman Şehitler Mezarlığı'nda son durum İranlılar Şehit General Süleymani'nin memleketine akın etti Senendec'de Şehit Süleyman için anma töreni Şehit General Süleymani Bağdat'ta anıldı Buşehr'de şehit General Süleymani için 5. yıldönümü anma töreni
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