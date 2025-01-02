2 Ocak 2025 - 10:36

General Süleymani şehit düştüğü saatte anıldı

Şehit General Kasım Süleymani şehit düştüğü saatte (01.20) Kirman kentindeki mezarı başında anıldı.

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