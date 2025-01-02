Şehit Süleymani direniş ekseninde nasıl bir rol oynadı?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün Eski Komutanı Genral Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte 3 Ocak 2020'de ABD tarafında Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı yakınlarında araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.

Şehit Süleymani'nin, küresel emperyalizm ve Siyonizm'e karşı direniş cephesinin zaferlerinde oynadığı rol oldukça etkili olmuştur. Bu, önce IŞİD terör örgütünün bölgedeki zayıflamasına, ardından ise tamamen yok edilmesine yol açmıştır; Bu, direniş ekseni için büyük ve tarihi bir zafer iken, küresel emperyalizm için acı ve telafi edilemez bir yenilgi olmuştur.

Şehit Kasım Süleymani, sadece için bir askeri komutan değil, aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı "direniş ekseninin" simgesi olmuştur. Şehit General Süleymani, İran'ın İsrail'e karşı savaşan gruplara yardım etme stratejisini başarılı bir şekilde takip etmiş ve her gün bu yolda yeni adımlar atmıştır.

1998'de Kudüs Gücü'nün komutanı olan Şehit Süleymani, bölgedeki politikaların belirlenmesinde etkili ve önemli rol oynadı.

Şehit Kasım Süleymani, sadece için bir askeri komutan değil, aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı "direniş ekseninin" simgesi olmuştur.

Batı'nın komplosu ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin finansal desteği nedeniyle IŞİD ve El Nusra gibi tekfirci terör örgütleri oluşurken General Kasım Süleymani, Irak ve Suriye'deki bu tehditlerle mücadele etme misyonuna başladı. Şehit Süleymani ve Kudüs Gücü’nün diğer kuvvetleri Suriye ve Irak hükümetlerinin resmi talebiyle bu iki ülkeye giderek, Şam ve Bağdat'ın düşmesini engellediler.

Düşmanların Suriye'nin düşmesini istemelerinin ana sebeplerinden biri, belki İran ile Hizbullah arasındaki bağlantıyı kesmekti. Ancak, IŞİD'in yenilmesi ve Kudüs Gücü’nün Suriye ve Irak'taki önemli rolüyle birlikte “Direniş Ekseni” olarak bilinen sağlam bir halkalar zinciri oluştu ve İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin arasındaki bağları güçlendirdi.

Şehit General Kasım Süleymani, yalnızca Direniş Ekseni'nde değil, diplomatik alanda ve Direniş Ekseni dışında da önemli bir rol üstlenmiştir.

Bugün Direniş Ekseni'nin İran'dan Irak, Suriye, Lübnan, Yemen ve Filistin'e kadar olan saha birliği ve koordinasyonu, Şehit Süleymani'nin bu yoldaki özverili çabalarının bir sonucudur.

General Süleymani'nin şehit edilmesiyle Amerika ve Siyonist rejim zafer kazanmadı, aksine onların Batı Asya'daki yenilgi ve başarısızlıkları hız kazandı. Direniş gruplarının bölgedeki işgalcilere uyguladığı baskılar, bu iddiayı doğrular niteliktedir.

Şehit General Kasım Süleymani, yalnızca Direniş Ekseni'nde değil, diplomatik alanda ve Direniş Ekseni dışında da önemli bir rol üstlenmiştir.