Tümgeneral Selami: Siyonist rejim çöküş sürecinde

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Şehit Kasım Süleymani'nin 5. şehadet yıl dönümü anma töreninde yaptığı açıklamada, "Düşman psikolojik savaş ve propagandayla çaresizliğini gizlemeye çalışıyor, ancak bu durum onların çöküş sürecine girdiğini gösteriyor" dedi.

Direnişe seslenen Tümgeneral Selami, “Irak, Yemen, Lübnan ve diğer tüm bölgelerdeki direniş güçleri emin olsun, biz zafere yakınız. rehberliğinde direnerek düşmanı alt edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Yemen'in Ensarullah güçleri karşısında başarısız olduğunu belirten Tümgeneral Selami, "Siyonist rejim, direnişin gücü karşısında çaresiz kaldı ve geri çekilmeye mahkûm olacak. Direniş galip gelecektir" açıklamasını yaptı.