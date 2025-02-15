15 Şubat 2025 - 13:17

Üç Siyonist esir Kızılhaç'a teslim edildi

Altıncı esir takası kapsamında, üç Siyonist esir takas için hazırlanan alanda Kızılhaç güçlerine teslim edildi.

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