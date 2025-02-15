Fotoğraf 15 Şubat 2025 - 13:17 Download photos Üç Siyonist esir Kızılhaç'a teslim edildi Altıncı esir takası kapsamında, üç Siyonist esir takas için hazırlanan alanda Kızılhaç güçlerine teslim edildi. Ekler Esir Takas Siyonist İsrail Hamas Siyonist rejim İlgili haberler Kassam Tugayları esirleri şehit Sinvar'ın evi önünde teslim ediyor Filistinli esirler Ramallah’ta coşkuyla karşılandı (+video) Hamas, İsrail ile altıncı esir takası için hazırlanıyor Filistinli esir özgürlüğe kavuştu Hamas: Esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğiz
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