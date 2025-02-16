Serbest bırakılan Filistinli esir: Özgürlük duygusu kesinlikle tarif edilemez

Milligazete'ye göre, Hamas ve Siyonist rejim arasındaki esir takasının altıncı turunda serbest bırakılan Filistinlilerden İbrahim Serahine (57), yirmi yıldan fazla bir süre önce bıraktığı durumdan farklı bir durum ile karşılaştığını, kendisinin yokluğunda yeni bir neslin doğup büyüdüğünü ve onları tanımadığını belirtti.

Serbest bırakıldıktan sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampındaki evinde çok sayıda bölge sakini ve destekçisi tarafından karşılanan Serahine, burada açıklamalarda bulundu.

Serahine, "Özgürlük duygusu kesinlikle tarif edilemez. Uzun bir ömürden sonra, (önceden) genç olan ve (şu an) büyümüş olan bir nesille karşı karşıyayız, hepsini tanımıyorum. Onları çocukken bıraktık ve serbest bırakıldığımızda onları büyümüş halde bulduk. Herkes bir babanın çocuklarından uzak kalmasının ne anlama geldiğini bilir." diye konuştu.

Özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra tutukluluk koşullarının ne kadar zor olduğuna değinen Serahine, "Gazze'deki soykırım savaşı sırasında" İsrail hapishanelerinde uygulanan daha sert muameleye atıfta bulunarak, "İlk 22 yıllık tutukluluk bir şey, 7 Ekim'den sonra yaşananlar başka bir şey." dedi.

Kendisini karşılama sırasında yaşanan şenlik havasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Serahine, "Karşılama duygusu çok güzel, insanlar bir arada duruyor, sanki ailemizmiş gibi davranıyorlar ve her türlü görevi yapmaya hazırlar.” ifadesini kullandı.

Serahine, kendisini en çok mutlu eden şeyin ailesini ve sevdiklerini iyi halde bulması olduğunu vurguladı.

Serahine, 2002 yılında tutuklanıp 6 müebbet hapis ve 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bunun 23 yılını hapiste geçirdi. Beş çocuk annesi Mirfet ve iki kız çocuğu annesi Ukraynalı Irina olmak üzere iki kadınla evlidir. Irina da eşi Serahine'nin tutuklandığı sırada tutuklanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 9 yıl hapis yattıktan sonra 2011'de "Özgürlere Vefa" anlaşmasıyla serbest bırakılmıştı.