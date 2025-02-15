Hamas, İsrail ile altıncı esir takası için hazırlanıyor

Filistin Direniş Güçleri, altıncı esir takası için hazırlıklara başladı. Hamsa, El Kassam Tugayları, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde, üç Siyonist esiri teslim etmeye hazırlanıyor.

Bu takasın karşılığında, 360’tan fazla Filistinli esir, müebbet hapis cezalarına karşılık serbest bırakılacak. Takas alanında “Biz Kudüs’ün askerleriyiz ve Kudüs dışında bir yere gitmeyeceğiz” yazılı pankartlar asıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Siyonist tutukluların tamamını serbest bırakacakları tehdidinde bulunurken, Hamas yalnızca üç Siyonist esirin serbest bırakılacağını duyurdu.