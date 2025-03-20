20 Mart 2025 - 15:44

Zairler İmam Rıza'nın türbesinde yeni yıla merhaba dedi

Yeni yıla dualar ile birlikte girmek isteyen ziyaretçiler Hz. İmam Rıza'nın türbesinde bir araya geldi.

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