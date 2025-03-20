Fotoğraf 20 Mart 2025 - 15:44 Download photos Zairler İmam Rıza'nın türbesinde yeni yıla merhaba dedi Yeni yıla dualar ile birlikte girmek isteyen ziyaretçiler Hz. İmam Rıza'nın türbesinde bir araya geldi. Ekler Fotoğraf fotoğraflar Yeni yıl kutlamaları Nevruz Bayramı Nevruz İmam Rıza(a.s) Meşhed İlgili haberler Pezeşkiyan'dan yeni yıl mesajı Hz. Masume'nin (s.a) Türbesi’nde Nevruz Bayramı kutlaması Pezeşkiyan, Nevruz'u kutlayan ülkelerin liderlerini tebrik etti Hafız-ı Şirazi'nin mezarı başında Nevruz kutlaması Ayetullah Hamanei, yeni yılın ismini açıkladı Putin’den Pezeşkiyan’a “Nevruz Bayramı” mesajı
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