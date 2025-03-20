Pezeşkiyan'dan yeni yıl mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Oezeşkiyan, İran'da yeni yılın başlangıcı münasebetiyle yayınladığı mesajda Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Pezeşkiyan'ın mesajının bir bölümü şu şekilde:

"Yeni yılın ve yeni bir günün gelişini, Kadir Gecesi'ni, ülkmizde ve yurtdışında, dünyanın her birnoktasında bulunan tüm İranlılara, tüm komşularımıza ve bölge halklarına tebriz ediyor, onlara barış, dostluk ve mutluluklar diliyorum.

Evde, işte, aileleriyle birlikte veya uzakta olan tüm değerli yurttaşlarıma Nvruz sofrasında oturanlara selamlarımı iletiyorum.

Nevruz ve Kadir Gecesi aynı nurun iki ayrı ışını, aynı hakikatin iki ayrı tecellisidir. Kaderimizde meydana gelen dönüşümün gerçeği ve değişimin ışığı.

Kur'an hayat kitabıdır, insanları karanlıktan aydınlığa, cehaletten aydınlığa, kibir ve zayıflıktan çaba ve dinamizme götüren ve toplumda hakikati ve adaleti tesis eden kitaptır. Bugün, ülkede karşılaştığımız tüm sorunlarla birlikte, kadir gecelerinde, nerede olursak olalım, o yöndeki rotayı ve yolu değiştireceğimize karar vermeliyiz. O zaman Kur'an bunu başarmamız için rehberimiz olacak ve tüm melekler ve ruhlar, siyah perdeyi kaldırıb şafağa ve aydınlığa ulaşana kadar bizimle olacak.

Aynı bakış açısıyla Nevruz bizim için yeni bir gün ve yeni bir mevsim açacaktır. Hz. Ali'nin (AS) Malik Eşter'e verdiği emirde belirtildiği gibi: "Ümmet büyüklerimizin uyguladığı, insanları birbirine yaklaştıran, birleştiren, dostlaştıran güzel gelenekleri bozmayın.". Şüphesiz Nevruz, İran tarihinden gelen ve İslam dini tarafından onaylanan bu iyi geleneklerden biridir.

Geçtiğimiz yıl hepimiz zorluklar ve acılar yaşadık. Çalışkan ve hiç yorulmak bilmeyen Cumhurbaşkanımız, sevgili şehit Reisi ve bir grup hizmetkarı ve ve direnişin önde gelen liderleri saygı ile anıyoruz. Ayrıca Gazze ve Lübnan'ın tüm şehitlerinin ve soykırımcı rejim tarafından ve insan hakları iddia eden güçlerin desteğiyle kana bulanan masum kadın, erkek ve çocukları büyük saygı ile anıyoruz.

Enflasyon ve yüksek fiyat sorunlarının farkındayım

Enflasyon ve yüksek fiyat sorunlarının farkındayım ve mevcut bu sorunlarla mutlaka bir çözüm yolu bulacağız ve tüm değerli İran halkımızın desteği ve katılımıyla bunların üstesinden geleceğiz. Aziz halkımızın geçim, sağlık, eğitim, konut gibi konuları öncelikli olarak ele alacağız ve bunlarda köklü değişiklikler yapmak için tüm gücümüzle çalışacağız."