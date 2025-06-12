  1. İran
12 Haz 2025 16:41

İran Silahlı Kuvvetleri geniş çaplı tatbikatlara hazırlanıyor

İran Silahlı Kuvvetleri geniş çaplı tatbikatlara hazırlanıyor

İran Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkanı, 1404 yılı içinde Silahlı Kuvvetlerin güç gösterisi niteliğindeki bir dizi tatbikatın "Ya Ali bin Ebi Talib (a.s)" parolasıyla başlatılması talimatını verdi.

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 1404 yılı içinde Silahlı Kuvvetlerin güç gösterisi niteliğindeki bir dizi tatbikatın "Ya Ali bin Ebi Talib (a.s)" parolasıyla başlatılması talimatını verdi.

Gadir-i Hum Bayramı’nı İran halkına tebrik eden Tümgeneral Bakıri, söz konusu tatbikatların amacının Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyeti ve caydırıcılığını artırmak ile hazırlık seviyesini değerlendirmek olduğunu ifade etti.

Bu tatbikatların, silahlı kuvvetlerin yıllık takviminde yapılan değişiklikler ve düşmanın hareketlerine odaklanılarak planlandığı ve uygulanacağı bildirildi.

News ID 1927639

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