Devrim Muhafızları’ndan ‘Gerçek Vaat 3’ bildirisi

İran Devrim Muhafızları, siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarına karşılık olarak, “Ya Ali bin Ebi Talib (a.s.)” kod adıyla Gerçek Vaat 3 operasyonuyla ilgili bildiri yayınladı:

Bismillahirrahmanirrahim

“Zalimin hangi yere döneceğini yakında bileceklerdir.”

Bugün sabah saatlerinde, zalim ve terörist siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerine yaptığı hain saldırı ve aziz komutanlar, seçkin bilim insanları ile masum özellikle çocuk vatandaşlarımızın şehit edilmesi üzerine, İran Halkının savunma ve taarruz kolu olan Devrim Muhafızları, Devrim Lideri’ne ve yüce İran milletinin birleşik desteğine dayanarak, söz verdiği gibi “Gerçek Vaat 3” operasyonunu “Ya Ali bin Ebi Talib (a.s.)” kod adıyla kutsal Gadir Bayramı gecesinde işgal altındaki siyonist rejimin onlarca askeri hedefi, üsleri ve havaalanlarına karşı sert ve kesin bir şekilde gerçekleştirdi.

Bu operasyonun detayları daha sonra İran halkına duyurulacaktır.”