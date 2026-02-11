11 Şubat 2026 - 13:44

Şiraz'daki 11 Şubat Yürüryüşü'nden fotoğraflar

İran'ın Şiraz kentinde İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümü münasebeti ile Kutlama yürüyüşü düzenlendi.

                        

