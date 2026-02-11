Fotoğraf 11 Şubat 2026 - 13:44 Download photos Şiraz'daki 11 Şubat Yürüryüşü'nden fotoğraflar İran'ın Şiraz kentinde İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümü münasebeti ile Kutlama yürüyüşü düzenlendi. Ekler İran Şiraz (1) 11 Şubat Devrim Yıldönümü 11 Şubat 1979 İslam Devrimi Zaferi İlgili haberler 11 Şubat yürüyüşlerine yoğun halk katılımı, İran’ın gücünün göstergesidir Urmiye'de 11 Şubat Yürüyüşü etkinliği Tuğgeneral Kaani 11 Şubat yürüyüşüne katıldı Tahran'da 11 Şubat Yürüyüşü Erak halkı Devrim Zaferinin 47. yıoldönümünü kutluyor
