11 Şubat yürüyüşlerine yoğun halk katılımı, İran’ın gücünün göstergesidir

Mehr Haber Ajansı muhabirinin aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslam Devrimi 47. zafer yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşüne katıldı.

Erakçi, yürüyüş sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halkın katılımının İran İslam Cumhuriyeti’nin gücünün bir mesajı olduğunu belirterek, “Diplomasi sahnesine, halkın bu güçlü desteğine dayanarak çıkıyoruz” dedi.

Erakçi, halkın 11 Şubat yürüyüşlerine katılımının İran’ın güç ve otoritesinin anahtarı olduğunu vurgulayarak, bunun müzakere masasında İran’ı destekleyen en önemli unsur olduğunu ifade etti.