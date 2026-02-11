  1. Siyaset
11 Şubat yürüyüşlerine yoğun halk katılımı, İran’ın gücünün göstergesidir

Tahran'daki İslam Devrimi 47. zafer yıldönümüne katılan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi "11 Şubat yürüyüşlerine yoğun halk katılımı, İran’ın gücünün göstergesidir"dedi.

Mehr Haber Ajansı muhabirinin aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslam Devrimi 47. zafer yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşüne katıldı.

Erakçi, yürüyüş sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halkın katılımının İran İslam Cumhuriyeti’nin gücünün bir mesajı olduğunu belirterek, “Diplomasi sahnesine, halkın bu güçlü desteğine dayanarak çıkıyoruz” dedi.

Erakçi, halkın 11 Şubat yürüyüşlerine katılımının İran’ın güç ve otoritesinin anahtarı olduğunu vurgulayarak, bunun müzakere masasında İran’ı destekleyen en önemli unsur olduğunu ifade etti.

