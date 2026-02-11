  1. İran
11 Şub 2026 11:31

Tuğgeneral Kaani 11 Şubat yürüyüşüne katıldı

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, başkent Tahran'da düzenlenen 11 Şubat yürüyüşüne katıldı.

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümüdür.

