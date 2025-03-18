İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum (+Video)

Filistin El-Youm'dan alınan bilgilere göre, Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin bu saldırısının 342 şehit bıraktığını açıkladı.

Daha önce yapılan haberlere göre, bu saldırılar 350'den fazla yaralıya yol açtı.

Ayrıca, Beyt Lahiya'nın kuzeydoğusundaki Em El-Nasr köyünden büyük bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Bu rejimin Beit Hanun’a yönelik topçu saldırıları da birçok kişinin yaralanmasına neden oldu.

Gazze hastanelerinin genel müdürü, İsrail rejiminin bu saldırılarıyla yaralananların tedavisi için gerekli olan tıbbi malzemelerin olmadığını bildirdi.

Öte yandan, İbranice medya, Siyonist rejim Başbakanı’nın savaş bakanı ve güvenlik yetkilileriyle yaptığı görüşmelere dikkat çekti.