Bir Hamas lideri İsrail'in saldırılarında şehit düştü

El Cezire, Hamas Hareketi’nin Siyasi Büro Üyesi İssam Al-Da’alis’in İsrail’in füze saldırılarında ailesiyle birlikte şehit olduğunu bildirdi.

İssam Al-Da’alis’in kardeşi, onun en az üç çocuğu ve iki torunuyla birlikte İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı.

El Cezire'ye göre, İsrail rejiminin bu sabah başlattığı ağır ve vahşi saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 356’ya ulaştı. Bunlardan 179’u, Gazze Şehri ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki saldırılarda hayatını kaybetti.