Gazze yeniden ateş altında: Amerikan-İsrail ihanetinin hikayesi

Bugün sabaha karşı Salı günü, Gazze Şeridi’nin dört bir yanındaki sakinler bir kez daha bomba ve patlama sesleriyle uykularından uyandı.

İsrail rejiminin kara ve hava saldırıları, sadece beş saat içinde 320’den fazla Filistinliyi şehit etti, yüzlercesini ise yaraladı veya kayıplara karıştırdı.

Hamas Hareketi ve İsrail rejimi, Gazze Şeridi’ne yönelik işgalci saldırıların başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten ve on binlerce şehidin ardından, ABD ve birkaç ülkenin arabuluculuğuyla bir ateşkes anlaşmasına varmıştı. Anlaşmanın ilk aşaması Ocak ayında başladı ve bu süreçte bazı Siyonist esirler Filistinli esirlerle takas edildi.

Ancak bu aşama Mart ayında sona erdi ve ikinci aşama hiçbir zaman başlamadı. Üstelik, İsrail rejimi ilk ateşkes sürecinde dahi defalarca anlaşmayı ihlal etti; Filistinli sivilleri hedef alarak, geçiş noktalarını kapatarak ve Gazze’ye insani yardımların girişini engelleyerek ateşkesin ruhuna aykırı davrandı.

İsrail rejimi ateşkesi neden kabul etmek zorunda kaldı?

İsrail rejimi, birkaç önemli sebepten dolayı Gazze’de ateşkesi kabul etmek zorunda kalmıştı:

1. Savaşın uzaması ve yıpratıcı hale gelmesi

2. Siyonist askerlerin fiziksel ve ruhsal tükenmişliği

3. Gazze’nin kuşatılmasına rağmen Filistinli direniş gruplarının operasyonlarını sürdürmesi

4. Esir aileleri ve İsrail iç siyasetindeki baskılar

Ancak ilk aşama tamamlandıktan sonra, rejimin üzerindeki bu baskıların kısmen hafiflediği görülüyor. Netanyahu’nun en büyük endişelerinden biri, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi durumunda aşırı sağcı partilerin koalisyondan çekilerek rejiminin çökmesiydi.

ABD’nin ‘Ateşkes’ ihaneti ve İsrail’in yeni saldırıları

ABD, başlangıçta ateşkes müzakerelerine “arabulucu” rolüyle katılmış olsa da, gerçekte İsrail’e savaşın devam etmesi için yeşil ışık yaktı.

The Wall Street Journal gazetesi, üst düzey bir Siyonist yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv’e Gazze’ye yönelik saldırıları yeniden başlatma izni verdiğini bildirdi. Aynı yetkili, İsrail’in saldırı planlarını önceden Washington’a ilettiğini ve Beyaz Saray Sözcüsü’nün de bu durumu doğruladığını belirtti.

Hamas, son haftalarda birçok kez Tel Aviv’in ABD arabuluculuğunda yapılan ateşkese uymadığını ve ikinci aşama müzakerelerine engeller çıkararak savaşı yeniden başlatmak için bahane aradığını duyurdu.

Hamas’ın tek talebi, daha önce varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi idi. Ancak İsrail rejimi, ilk aşamayı tamamladıktan sonra savaşı sonlandırma ve tamamen geri çekilme taahhüdüne bağlı kalmaksızın süreci uzatmaya çalıştı.

ABD ise, arabuluculuk rolü oynamak yerine, tehditkar bir siyaset izleyerek Hamas’a baskı yaptı. ABD, bir yandan ateşkesin bir ay daha uzatılması karşılığında bazı Siyonist esirlerin serbest bırakılmasını önerirken, diğer yandan Gazze’ye yönelik savaş söylemlerini artırdı.