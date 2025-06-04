İmam Humeyni'yi anma töreni düzenlendi

İslam Devrimi'nin büyük önderi İmam Humeyni'yi (r.a) anma töreni Tahran'ın güneyinde bulunan türbesinde yapıldı..

Bu törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bir konuşma yaptı.