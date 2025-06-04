İmam Humeyni'yi anma töreni düzenlendi

İslam Devrimi'nin büyük önderi İmam Humeyni'yi (r.a) anma töreni Tahran'ın güneyinde bulunan türbesinde yapıldı..
Bu törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bir konuşma yaptı.
İslam Devrimi'nin büyük önderi İmam Humeyni'yi (r.a) anma töreni Tahran'ın güneyinde bulunan türbesinde yapıldı
İslam Devrimi'nin büyük önderi İmam Humeyni'yi (r.a) anma töreni Tahran'ın güneyinde bulunan türbesinde yapıldı..
Bu törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bir konuşma yaptı.
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