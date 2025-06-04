Dünya siyasetçileri ve düşünürlerinin gözünden İmam Humeyni (r.a)

İmam Humeyni (r.a), İslam Devrimi Lideri’nin ifadesine göre, dünyanın iki süper gücü ABD ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edildiği ve bu ikisinin arasında iki kutupta yer aldığı bir ortamda doğmuş devrimci bir liderdir.

Doğal olarak, siyaset ve yönetim dünyasında siyaset ile dini birleştiren, hem zahid bir arif hem de benzersiz ve güçlü bir lider olan bir kişilik pek alışılmış değildi. Bu durum, birçok siyasetçi ve düşünürün İmam’ın yüce şahsiyetine dikkatini çekti. Bu yazıda, dünyadan 15 siyasetçi ve düşünürün İmam Humeyni (r.a) hakkındaki görüşlerini inceleyeceğiz:



1. Mihail Gorbaçov (Sovyetler Birliği Komünist Lideri):

İmam Humeyni zamanı aşan şekilde düşünüyordu ve mekâna sığmıyordu. O, dünya tarihinde büyük bir etki bıraktı.

2. Nelson Mandela (Güney Afrika Eski Cumhurbaşkanı ve Apartheid Karşıtı Mücadele Kahramanı):

İmam Humeyni eşsiz bir lider ve İslam’ın evladıydı. O, hiçbir şeye sahip olmadan İslam Devrimi’ni zafere ulaştırdı ve bugünkü ve gelecekteki Müslüman nesillere doğru yolu göstermede büyük bir rol oynadı.

3. Hafız Esad (Eski Suriye Cumhurbaşkanı):

Arap halklarının ve ezilen milletlerin düşmanları, hatta Siyonist rejimin kendisi, defalarca İmam Humeyni’nin önderliğinde zafer kazanan İran İslam Devrimi’nden korkuya kapıldılar ve ABD’ye, İslam Devrimi’nin etkisini neden durduramadığı konusunda birçok kez sitem ettiler. Çünkü bu devrim Filistin’in zaferine öncülük ediyordu.

4. Turgut Özal (Merhum Türkiye Cumhurbaşkanı):

İmam Humeyni büyük bir devrimi gerçekleştirdi.

5. Henry Kissinger (Ünlü Stratejist, ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı):

Ayetullah Humeyni, Batı’yı ciddi bir planlama kriziyle karşı karşıya bıraktı. Onun kararları öylesine ani ve yıldırım gibiydi ki siyasetçilerin ve teorisyenlerin düşünme ve plan yapma fırsatını elinden alıyordu. Hiç kimse onun kararlarını önceden tahmin edemezdi. O, dünyada bilinen ölçütlerden farklı ölçütlerle konuşuyor ve hareket ediyordu. Sanki başka bir yerden ilham alıyordu. Ayetullah Humeyni’nin Batı’ya olan düşmanlığı ilahi öğretilerine dayanıyordu. O, düşmanlığında bile samimiydi.

6. Ahmed Bin Bella (Cezayir’in İlk Cumhurbaşkanı):

Arap milletleri, İslam’ın 20. yüzyılda yeniden dirilmesini İran İslam Devrimi’ne ve İmam Humeyni’ye borçlu olduklarını bilmelidirler. Bu devrim, Batı dünyasını zorunlu olarak değiştirecek ve Arap dünyasındaki birçok rejim er ya da geç yıkılacaktır. Çünkü İmam Humeyni’nin hareketinin sesi İslam dünyasının en uzak köşelerine kadar ulaşmıştır.

7. Benazir Butto (Merhum Pakistan Başbakanı):

İmam Humeyni gibi liderler yüzyılda bir doğar. İran İslam Cumhuriyeti bizim için büyük önem taşımaktadır. İmam Humeyni’nin mesajları gelecekte de Müslümanlar için bir ışık olacaktır ve İmam’ın yüce fikir ve düşüncelerinin nurundan gelecek nesiller de faydalanaccktır.

8. Karol Józef Wojtyła (Papa II. Jean Paul):

Ayetullah Humeyni’nin ülkesinde ve geniş bir coğrafyada yaptıkları hakkında, büyük bir saygı ve derin bir düşünceyle yorum yapılmalıdır.

9. Riai Tatari (İspanya Müslümanları Topluluğu Başkanı):

Ayetullah Humeyni, Müslümanların uyanışının temel nedenidir.

10. Mihail Lemşev (Ünlü Rus Yazar):

Onun düşüncesi tüm İslam âlemini etkisi altına aldı ve ABD ile Siyonist rejime, İslam dünyasının başlıca sorunları olarak karşı durdu. O, İslam Devrimi'nin Rusya ve Fransa’daki maddi devrimlerden farklı olduğunu ispatladı.

11. Jimmy Carter (Eski ABD Başkanı):

Ayetullah Humeyni, ülkesinde büyük bir kahraman olarak kabul edilmektedir.

12. Rajiv Gandhi (Merhum Hindistan Başbakanı ve Merhum Lider Indira Gandhi’nin oğlu):

Ayetullah Humeyni büyük bir liderdi; inanç ve imanla İslam Devrimi’ni zafere ulaştırdı ve Şah rejimini devirdi. İmam Humeyni'nin vefatıyla dünya, geniş bakış açısına sahip büyük bir manevi ve devrimci liderini kaybetti.

13. Şeyh İbrahim Zakzaki (Nijerya İslami Hareketi Lideri):

Din birdir ve dinin sahibi de birdir. Hepimizin tek bir lideri olmalı; bu konuda birliğimiz olmadan, herkesin farklı bir lideri olamaz. Asıl mesele, lidere tabi olmaktır. İmam Humeyni’nin yaptığı şey ümmetin birliğine yol açtı. Gerçek birlik, dine amel etmekle sağlanır. İmam Humeyni’nin düşünceleri, örneğin İslami Hükümet kitabı, farklı dillere çevrilmelidir. Tabii ki Batı’nın uydu kanalları dünya halkları üzerinde etkili ama biz kendi görevimizi yapmalıyız.

14. Nuri el-Maliki (Eski Irak Başbakanı):

İmam Humeyni, İslam’ın, kendi düşünsel temelleri ve kimliğini koruyarak, bilim ve teknolojinin geliştiği çağda da bir yönetim sistemi kurabileceğini ispatladı. Dünya mazlumları, İslam Devrimi'nin zaferinden sonra onun öğretilerinden ilham alarak adalet ve hak mücadelesine giriştiler. Cumhuriyetin düşmanları bu yüzden İmam’a kin beslemektedir. Onun "Ne Doğu Ne Batı" sloganı, küçük ülkeleri büyük güçlere karşı bağımsızlık arayışına teşvik etti.

15. Şinzo Abe (Merhum Japonya Başbakanı):

İran halkının istikrarlı ve yeni bir İran inşa etme çabasına ve İslam Devrimi’nin kazanımlarına yakından tanıklık ettim. Bunu, İran İslam Devrimi’nin bilge liderliğine borçlu olduklarını düşünüyorum.