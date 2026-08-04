Her sene Kerbela'daki "Erbain Matem Töreni"ne katılamayan Ehl-i Beyt aşıkları için başkent Tahran'da Erbain Yürüyüşü merasimi başladı.

Her yıl İmam Hüseyin (a.s) Meydanı’ndan başlayan bu manevi yürüyüşte Erbain Ziyareti okunduktan sonra kalabalıkla, Rey kentinde bulunan Hz. Abdulazim Hasani Türbesi’ne doğru sembolik bir yola çıkarak Ehl-i Beyt’e (a.s) olan bağlılıklarını gösterirler.

Yol boyunca, Kerbela’daki Erbain yürüyüşüne tamamen benzer bir atmosfer yeniden canlandırılır ve ziyaretçilere hizmet etmek amacıyla binlerce ikram ve hizmet çadırı ile stant kurulur.

Bu çadırlarda, fedakârlık ve şehadet kültürünü yaymak ve Kerbela’nın manevi atmosferini canlandırmak amacıyla çeşitli kültürel, sergi ve tanıtım programları düzenlenecektir.