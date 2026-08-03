Kerbela'da en büyük “intikam” bayrağı açıldı

Irak’ın Kerbela kentinde bulunan Beyn’el-Haremeyn’de intikam anlamı taşıyan büyük bir kırmızı bayrak açıldı. Bu özel etkinlik kutsal mekanın atmosferini derinden etkiledi.

Şehitlerin kanını temsil eden bu sancak, "Henüz intikam alınmadı" anlamı taşır ve karşılık gelecek mesajını verir.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, ülkenin Şehit İmamı Seyyid Ali Hamaney’in cenaze ve defin töreni münasebetiyle yayımladığı mesajında, Şehit Lider’in intikamının alınacağının sözünü vererek, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir.” demişti.

Daha önce “intikam” bayrakları Irak ve İran’ın çeşitli şehirlerinde de göndere çekilmiştir.

Erbain Yürüyüşü’nde ziyaretçilerin bu bayrağı taşıması direniş ideallerine verilen desteğin ve dayanışmanın bir sembolü haline gelmiştir.