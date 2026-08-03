Erakçi'den Irak'a Erbain ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Erbain törenine katılmak üzere Irak’ın Necef şehrine geldi.

Bakan Erakçi’nin kişisel gezi kapsamında İmam Ali (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) türbelerini de ziyaret edeceği öğrenildi.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Milyonlarca insanın katılımıyla düzenlenen tören dünyanın en büyük kutsal törenlerinden biridir.