Bugün 20 Safer: Erbain Matem Günü

Safer ayının 20. günü, Şii kültüründe “Erbain Günü” olarak kabul ediliyor. Erbain, Hicri takvimin 61. yılında Kerbela’da Hz. İmam Hüseyin ve beraberindeki yârenlerinin şehit edilmesinin üzerinden kırk gün geçmesini ifade ediyor.

İran halkı da her yıl bu günde ülkenin farklı noktalarında geniş katılımlı Erbain yürüyüşleri düzenleyerek Hz. İmam Hüseyin için matem merasimleri gerçekleştiriyor. Çocuklardan gençlere, yaşlılardan kadın ve erkeklere kadar toplumun her kesiminden insanlar bu törenlere katılıyor.

Her yıl Erbain günlerinde milyonlarca Ehlibeyt dostu, yaya olarak Irak sınırını geçerek Kerbela’ya ulaşıyor ve Hz. İmam Hüseyin’in türbesinde düzenlenen matem merasimlerine katılıyor. Kerbela’da bir araya gelen Ehlibeyt aşıkları, törenler sırasında gözyaşları içinde yas tutuyor.

Erbain Yürüyüşü Nedir?

Erbain yürüyüşü, Ehlibeyt dostlarının Hz. İmam Hüseyin’in şehadetinin kırkıncı günü dolayısıyla dünyanın ve özellikle bölge ülkelerinin farklı noktalarından Kerbela’ya doğru gerçekleştirdiği toplu yürüyüş olarak biliniyor.

Milyonlarca kişinin katıldığı bu yürüyüşlere Irak’ın yanı sıra başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan ve diğer ülkelerden çok sayıda Ehlibeyt mensubu katılıyor. Katılımcılar, Erbain günü Kerbela’da bulunarak Hz. İmam Hüseyin’in türbesini ziyaret ediyor.

Erbain Ziyaretinin Fazileti

Hz. İmam Hüseyin’in şehadetinin kırkıncı günü olan Erbain’de türbesinin ziyaret edilmesinin önemi, Ehlibeyt imamlarından aktarılan rivayetlerde geniş şekilde anlatılıyor. Bazı rivayetlerde Hz. Hüseyin’in türbesini ziyaret etmek; köle azat etmek, hac, umre ve cihad gibi ibadetlerle eşdeğer bir fazilete sahip olarak değerlendiriliyor.

İmam Hasan Askeri’den nakledilen bir rivayette şöyle deniliyor:

“Müminin beş alameti vardır: Elli rekât namaz kılmak, Erbain ziyaretini gerçekleştirmek, yüzüğü sağ ele takmak, toprak üzerine secde etmek ve Bismillahirrahmanirrahîm’i yüksek sesle söylemek.”

İmam Cafer Sadık’ın da Hz. İmam Hüseyin’i yaya olarak ziyaret edenler hakkında şöyle buyurduğu aktarılıyor:

“Kim Hz. Hüseyin’i yaya olarak ziyarete giderse, Allah onun attığı her adım karşılığında bir iyilik yazar, bir günahını siler ve makamını bir derece yükseltir.”

Rivayetin devamında, Allah’ın iki meleği ziyaretçinin güzel sözlerini kaydetmekle görevlendirdiği, ziyaretin ardından ise meleklerin ona şöyle seslendiği aktarılıyor:

“Ey Allah’ın dostu! Günahların bağışlandı. Sen Allah’ın, Peygamber’in ve Ehlibeyt’in dostlarındansın. Ateşi gözlerinle görmeyeceksin ve ateş de seni görmeyecek; ateşe yem olmayacaksın.”