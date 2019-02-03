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3 Şubat 2019 - 12:56

“Ters” filminin fragmanı yanınlandı

“Ters” filminin fragmanı yanınlandı

Sinemacı Pulad Kimyai’nin yazıp yönettiği “Ters” adlı uzun metrajlı filmin fragmanı yayınlandı.

indir 9 MB

News Code 1876346
Muhammed BURHAN

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