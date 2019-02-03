https://tr.mehrnews.com/news/1876346/ 3 Şubat 2019 - 12:56 News Code 1876346 Video Video 3 Şubat 2019 - 12:56 “Ters” filminin fragmanı yanınlandı Sinemacı Pulad Kimyai’nin yazıp yönettiği “Ters” adlı uzun metrajlı filmin fragmanı yayınlandı. indir 9 MB News Code 1876346 Muhammed BURHAN Ekler Fecr Film Festivali İran Sineması İran filmi fragman İlgili haberler İzlenmesi suç olan filmin fragmanı yayınlandı! "Gölgesi Olmayan Adam"ın fragmanı yayınlandı Fecr Film Festivali’nin 6. gününden kareler İran'da çok beklenen fragman yayınlandı; "İyi Geceler Anne" İran sinemasının en büyük şöleni; Fecr Film Festivali İran yapımı "Kayıp Cennet"in fragmanı yayınlandı
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