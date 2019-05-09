  1. Video
9 Mayıs 2019 - 12:24

"Medea" tiyatro oyunu fragmanı

"Medea" tiyatro oyunu fragmanı

Sinemacı Ali Asghar Rasekh Rad'ın yazıp yönettiği "Medea" adlı oyun için hazırlanan fragman yayınlandı.

indir 8 MB

       

News Code 1878513
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 3 =