https://tr.mehrnews.com/news/1878513/ 9 Mayıs 2019 - 12:24 News Code 1878513 Video Video 9 Mayıs 2019 - 12:24 "Medea" tiyatro oyunu fragmanı Sinemacı Ali Asghar Rasekh Rad'ın yazıp yönettiği "Medea" adlı oyun için hazırlanan fragman yayınlandı. indir 8 MB News Code 1878513 Ruya FEREYDUNI Ekler İran Film tiyatro oyunu fragman İlgili haberler "Alnı Beyaz 3" filminin yeni fragmanı yayınlandı “Yoklama” adlı oyun Kanada'da sahnelenecek Türk yıldızın oyandığı “Güzel Cin” filminden yeni klip “Ters” filminin fragmanı yanınlandı “Yağmursuz Günler” tiyatro oyunu fragmanı
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