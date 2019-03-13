"Alnı Beyaz 3" filminin afişi yayınlandı

Proje Medya Danışmanlığı’nın aktardığı habere göre, Seyyid Cevad Haşimi’nin yazıp yönettiği “Alnı Beyaz-3” adlı komedi filmin afişi yayınlandı.

Buna göre, bu film Nevruz Bayramında Tahran'nın yanı sıra bazı kentlerdeki sinema salonlarında gösterilecek.

Bu filmin oyuncu kadrosunda Pejman Bazegi, Leyla Otadi, Arsalan Kasımi, Terlan Pervane, Muhammed Rıza Şerifi Niya, Seyyid Cevad Haşimi, Amir Gaffar Meneş, Human Hac Abdullahi, Sağer Azizi, Amir Rıza Ahmedi ve Hisam Navvab Safevi yer alıyor.