İran sinemasının en büyük şöleni; Fecr Film Festivali

Muhammed BURHAN: 1982 yılından itibaren İran İslam Devrimi zaferi günlerinde İslami İrşad ve Kültür Bakanlığnın himayesiyle Farabi Sinema Kuruluşu tarafından organize edilen Fecr Film Festivali ülkenin en eski ve uzun soluklu festivallerden biridir.

Bu festival Şah döneminde ülkede yapılan Uluslararası Tahran Film Festivali'nin yerine getirilmiştir.

1996 yılında festivale uluslararası yarışma kategorisi eklendi fakat 2015'de Uluslararası Fecr Film Festivali adıyla nisan ayında düzenlenen ayrı bir etkinlik halini aldı.

Festivalde ulusal yarışma dalında verilen büyük ödülün ismi ise Kristal Simurg Ödülü'dür. Söz konusu festival ülkden yapımcı, yönetmen, senarist ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Genç yönetmenlerin tanıtımına imkan sağlayan festival kaliteli yapımların ülkede ticari gösterime girmesini de amaçlıyor.

İran'ın en kapsamlı film festivali olan Fecr Film Festivali'ne katılan filmler başkent Tahran'ın yanı sıra ülkenin çeşitli kentlerdeki sinema salonlarında da gösterliyor.

Bu sene 37’incisi düzenlenen Fecr Film Festivali geçtiğimiz 30 Ocak tarihinde kapılarını sinemaseverlere açmıştı.

Bu yazıda 11 Şubat'a kadar sürecek festivalde halk oyu ile öne çıkan 10 film hakkında bilgi paylaşıyoruz.

1. Ant

Mohsen Tanabande’nin yazıp yönettiği filmin baş rollerinde kendisiyle beraber Mahnaz Afşar, Said Agahani, Hasan Purşirazi ve Mehran Ahmedi yer almıştır.

Sosyal sorunları konu alan filmin içindeki bir replik şu şekilde: "Mahkemede kısas cezasını ortaya atarsan çocuğu alıp seni boşayacağım. Biricik çocuğumuz Niyaz üzerine ant içtim bunu bilmeni istedim."

2. 23 Kişi

İranlı yazar Ahmed Yusefzade’nin aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan “23 Kişi” adlı uzun metrajlı filmin yönetmenliğini Mehdi Caferi üstlenmiştir.

Bu eser 1983'te İran-Irak savaşı sırasında gönüllü olarak cepheye giden ve sahada Irak güçleri tarafından yakalanan bir grup İranlı genç yetişkinin anılarını anlatıyor.

13-17 yaş arası genç yetişkinlerin gerçek hikayesini anlatan film Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin de ilgisini çekmişti.

3. Tahti

Bu film İslam Devrimi öncesi çeşitli uluslarası turnuvalarda İran’a bir sürü madalya kazandıran ünlü güreşçi Gulam Rıza Tahti ile ilgili. Bu eser Tahti’nin şüpheli ölümüyle ilgili değil, İran'da Cihan Pehlivan Tahti olarak bilinen başarılı milli güreşçinin A’den Z’ye hayatını anlatmaya çalışıyor, fakat uzun metrajlı filmden ziyade belgesele yaklaşıyor.

Tahti'nin oyuncu kadrosunda merhum güreşçinin oğlu Muhsin Tahti, Şahroh Şahbazi, Alirıza Gudarzi, Hamid Rıza Azarang ve Farhad Ayiş yer alıyor.

4. Kasr-ı Şirin

Rıza Mirkerimi'nin çektiği Kasr-ı Şirin'in özeti şu şekilde: Trafik kazasında bir ailenin ölümüne neden olan Celal'ın hikayesini anlatıyor. Hapis cezasına çarptırılan Celal hapishaneye atılıyor. Tazminatı ödedikten sonra hapishaneden serbest bırakılan Celal karısı Şirin’in hastalık geçirdikten sonra yakın geçmişte ölüğünü öğrenir. Celal karısının ölümünden sonra, teyzelerinin yanında kalan genç kız ve oğlan çocuğunun sorumluluğunu üstenmek zorunda kalır. Fakat o bu görevden kendini kurtarmak ister çünkü gizlemeye çalıştığı bir sır vardır.

5. Kızılderili

Bu film İran'da "Melbourne" adlı eseriyle öne çıkan Nima Cevadi’nin yaptığı ikinci uzun metrajlı filmdir.

1969 yıllarındaki İran’ı yansıtan filmin özeti şöyle: "Ülkenin güneyindeki eski bir hapishane yürütülen kent dönüşüm projesi dolayısıyla tahliye edilecektir. Cezaevi Müdürü Binbaşı Nimet Cihad, çalışanlarıyla birlikte mahkumları yeni hapishanelere transfer ederken...

6. Bir Metresi 6 Buçuk

Yönetmenliğini Said Rustai’nin üstlendiği bu film toplumda sıkça rastlanan madde bağımlılığı sorununu ele alıyor.

Bir Metresi 6 Buçuk filminde aktör Nevid Muhammedzade'nin oynadığı rolde bir uyuşturucu çetenin reisini canlandırıyor. Toplumun dar gelirli sınıfından uyuşturucu kaçakçılığına yönelen bu karekter kazandığı dev sermaye ile kendi ailesi ve yakınları için göreceli bir refah yaratmaya çalışır, ayrıca hapiste tutulduğu cezaevinden tehliye edilmesi için gardiyanlara rüşvet vermeye çalışıyor ve...

Filmin özetinde ayrıca şu ifadelere yer verilmiştir: "Zor günlerde de bağımlılık ve uyuşturucu sorunu bu şehirdeki insanların hayatını bırakmıyor."

Filmin yönetmeni Rustai, 2016’da 34. Fecr Film Festivali’ne katıldığı “Life+1 Day” eseriyle 9 Simurg ödülü kazanarak büyük ilgi toplamıştı.

7. Life Hanging

Hüseyin Emiri Dumari ve Pedram Puramiri’nin birlikte yaptığı film düğün sırasında meydana gelen olayın sonuçlarını anlatıyor.

Başrollerinde Fatemeh Motamed-Arya, Hamed Behdad, Baran Kosari ve Cevad Ezzati’nin oynadığı film bazı sinema eliştirmenlerine göre bu yılki festivalin en önemli filmlerinden biri.

8. Dolunay Olduğu Gece

Yönetmenliğini Nerges Abiyar'ın dram türündeki film Tahran'ın güneyindeki fakir bir mahallede yaşayan genç bir kızın hikayesini anlatır. Genç kız İran'ın kırsal kesiminden Tahran'a gelen bir delikanlıya aşık olur, fakat yurt dışına göç etmeye mecbur kalır. Ağabeyi ile yola çıkan genç kızı yeni bir macera beklemektedir.

9. Öğlen Macerası 2: Kan İzi

Muhammed Hüseyin Mahdaviyan'ın çektiği filmin hikayesi 8 yıllık İran-Irak savaşının son yıllarında geçer. İran İslam Devrimi karşıtı terör örğütü olan Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) ülkeye askeri saldırı hazırlığındadır. İran güvenlik güçleri terörist unsurların cepheye sızdığını tespit ettikten sonra iki güvenlik görevliyi Bağdat'a gönderir. Bunların amacı Halkın Mücahitleri Örgütü'nün ülkeye yönelik düzenleyeceği Furug Cavidan adlı operasyon başlamadan önce operasyon komutanını etkisiz hale getirmektir, fakat beklemedik bir durum meydana gelir.

Öğlen Macerası 1 eseri 2018'de gerçekleşen 36. Fecr Film Festivali'nde üç dalda ödüle layık görülmüştü.

10. Afrika Menekşesi

İranlı yönetmen Mona Zandi Hakiki’nin ikinci uzun metrajlı film “Afrika Menekşesi”nin Fransa’nın ev sahipliğinde 5 ila 12 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Vesoul Film Festivali’nde de sinemaseverlerle buluşacak.

Yaşlılıkla ilgili sorunları ele alan filmin oyuncu kadrosunda Fatemeh Motamed-Arya, Said Agahani, Rıza Babek, Rüya Cavid-Niya ve Mehdi Hüseyni-Niya gibi isimler bulunuyor.