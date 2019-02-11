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11 Şubat 2019 - 17:15

Kum kentinde 11 Şubat yürüyüş töreni coşkuyla gerçekleşti

Kum kentinde 11 Şubat yürüyüş töreni coşkuyla gerçekleşti

Kum kentinde her sene olduğu gibi 11 Şubat yürüyüş merasimi vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

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News Code 1876548
Muhammed BURHAN

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