https://tr.mehrnews.com/news/1876548/ 11 Şubat 2019 - 17:15 News Code 1876548 Video Video 11 Şubat 2019 - 17:15 Kum kentinde 11 Şubat yürüyüş töreni coşkuyla gerçekleşti Kum kentinde her sene olduğu gibi 11 Şubat yürüyüş merasimi vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. indir 5 MB News Code 1876548 Muhammed BURHAN Ekler Kum Kenti İslam devrimi Video 11 Şubat Devrim Yıldönümü İlgili haberler İran halkı ABD ile Trump'a sert bir yanıt verdi İran’daki 11 Şubat yürüyüşlerinden kareler Ruhani: Halkımız düşmanın komplolarını boşa çıkardı İran'ın dört bir tarafındaki muhteşem gösterilerden kareler Tahran'daki 11 Şubat gösterilerinden kareler
yorumunuz