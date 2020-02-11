11 Şubat yürüyüşlerinde İran'dan füze gösterisi

Devrim Muhafızları Ordusu, İslam Devrimi 41. zafer yıldönümü dolayısıyla bugün sabah saatlerinden beri başlayan 11 Şubat gösterilerinde İran’ın üretip kullanım haline getirdiği 'Balaban' akıllı bomba, hedefe nokta atışı yapan füze, mayına karşı korumalı 'Raad' zırhlı arac ve uzun menzilli akıllı bombalarını gözler önüne serdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ürettiği hedefe nokta atışı yapan füzesinin üzerine İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin ifade ettiği "Siyonist Rejim yanlış yaparsa, İran, Tel Aviv ile Hayfa'yı yerle bir edecektir" cümlesi keydedilmiştir.