  1. Siyaset
11 Şubat 2019 - 12:54

İran halkı ABD ile Trump'a sert bir yanıt verdi

İran halkı ABD ile Trump'a sert bir yanıt verdi

Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İran halkının 11 Şubat Yürüyüşlerine katılarak ABD ile Donald Trump’a sert bir yanıt verdiğini söyledi.

İslam Devrimi’nin 40. zafer yıldönümü dolayısıyla bugün sabah saatlerinde Kum kenditnde düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü’ne katılan Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi halka hitap ederek, “Milletimiz yürüyüşlere katılarak cani ABD ve yalancı Trump’a sert bir yanıt verdi.” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, “Onlar İslam Devrimi'nin zaferinin 40. yıldönümünü görmememizi dilerdiler, fakat bugün milletin bu büyük günün yıldönümünü nasıl kutladığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Hatemi ayrıca, İslam Devrimi’nin 40. zafer yıldönümü dolayısıyla tüm İran halkını tebrik etti.

News Code 1876544
Muhammed BURHAN

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