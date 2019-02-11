Ruhani: Halkımız düşmanın komplolarını boşa çıkardı

İslam Devrimi'nin 40. zafer yıldönümü dolayısıyla tüm ülkeyle eş zamanlı olarak Tahran'da da yapılan gösterilerde Azadi Meydanı'na toplanan halka hitap eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli bir konuşma yaptı.

Ruhani’nin yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde:

Halihazırda 11 Şubat törenlerini cani ABD, Siyonistler ve bölgedeki gerici güçlerin halkımıza dayattığı baskılara rağmen düzenlemekteyiz. Dolayısyla halkımızın ülkenin dört bir tarafında sokaklara inmesi düşman tarafından yapılan komploların boşa çıktığı anlamına geliyor. Düşman asla kötü amaçlarına varmayı başaramayacak.

İran milleti tüm dünyaya ülkenin artık Şah dönemiyle bayağı farklı bir hale geldiğini gösterdi. Günümzde ülkeye yerleşen İslami düzen neticesinde gençlerimiz dini ve milli vazifeleri doğrultusunda tüm dünyanın önünde dimdik durmuştur.

Kutsal Savunma Dönemi boyunca en gelişmiş uçaklar, tanklar ve helikopterleri Saddam’a verdiler ancak zafere erişen taraf nihayet İran oldu. Şimdi ise tüm dünya İran’ın daha güçlü olduğunu fark etmeli; silahlı güçlerimiz çeşitli mühimmat ile silah üretimi konusunda bağımsızlığa ulaşmayı başarmıştır. Bu alandaki ihtiyaçlarımızın yüzde 85’i ülke içindeki uzmanlarımızca üretiliyor.

Bunlara ilave olarak biz hava koruma füzeleri, karadan denize ve denizden denize füzeleriyle çeşitli karadan karaya füzelerimizi üretip geliştirmek için kimseden izin almadık ve bundan sonra da almayacağız.

Askeri iktidar yönündeki yolumuza devam edeceğiz; geçen 40 sene boyunca uzandığımız askeri başarılar ve özellikle de son 5 senedeki bağımsızlığımız tüm dünyayı şaşkına çevirmiştir.

İran’ın Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Yemen halkına yardım etmeye kalktığı zaman tüm dünya düşmanın zafere ulaşamadığı için bölgeyi terk etmeye çalıştığını açık bir şekilde gördü.

İslam Devrimi’nin kazanımlarından bir diğeri de seçim ve oy sandığıydı. Bu sandıklarla önündeki uzun kuyruklar olmasaydı düşman ülkemize karşı yaptığı komplolarda başarılı olabilirdi. Yani günümüzde İran’da demokrasi mevcuttur.

Bölgedeki milletlere yardım edebilecek tek ülke İran’dır. İran olmadan bölgede hiçbir plan gerçeğe çevirilemez. Küresel sulta düzeni, ABD ve Siyonistler son zaferin İran’a ait olduğunu iyi bilmeliler.