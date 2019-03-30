https://tr.mehrnews.com/news/1877599/ 30 Mart 2019 - 14:01 News Code 1877599 Video Video 30 Mart 2019 - 14:01 İran'da sel basan bölgenin son durumu Ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde sel basan Türkmen Sahra bölgesinin son durumunu yansıtan görüntüler. indir 18 MB News Code 1877599 Muhammed BURHAN Ekler sel felaketi İran Gülistan Eyaleti Video İlgili haberler Gümüştepe kentinde sel hayatı felç etti Şiraz kentinde sel kurbanları anıldı Cumhurbaşkanı Ruhani Huzistan eyaletinde Cumhurbaşkanı Ruhani, Gülistan eyaletini ziyaret edecek
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