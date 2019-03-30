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30 Mart 2019 - 14:01

İran'da sel basan bölgenin son durumu

İran'da sel basan bölgenin son durumu

Ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde sel basan Türkmen Sahra bölgesinin son durumunu yansıtan görüntüler.

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News Code 1877599
Muhammed BURHAN

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