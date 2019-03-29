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29 Mart 2019 - 11:10

Cumhurbaşkanı Ruhani Huzistan eyaletinde

Cumhurbaşkanı Ruhani Huzistan eyaletinde

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün sabah saatlerinde üst düzey bir heyetin eşliğinde Huzistan eyaletine gitti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün sabah saatlerinde üst düzey bir heyetin eşliğinde Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz kentine gitti.

Sele karşı alınan önlemleri yakından incelemek amacıyla bu eyalete giden Cumhurbaşkanı Ruhani, Dez ile Kerhe barajlarını da ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Tarımcılık Bakanı Mahmud Hücceti , Adalet Bakanı Seyyid Rıza Avai ile İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami eşlik ediyor.

News Code 1877576
Muhammed BURHAN

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