  1. Siyaset
27 Mart 2019 - 10:45

Cumhurbaşkanı Ruhani, Gülistan eyaletini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Ruhani, Gülistan eyaletini ziyaret edecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün öğleden sonra üst düzey bir heyetin eşliğinde Gülistan eyaletini ziyaret edecek.

Gülistan Vali Yardımcısı Siyaset, Güvenlik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Abdül Rıza Çırakali, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bugün öğlenden sonra üst düzey bir heyetin eşliğinde bu eyaleti ziyaret edeceğini duyurdu.

Abdül Rıza Çırakali, bu ziyaretin sel etkisi altındaki alanlarda yardım sürecini yakından izlemek için gerçekleşeceğini bildirdi.

Çırakali ayrıca Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin selden etkilenen Gonbad-Kavoos, Aq-Qala ve Gomishan illerini ziyaret etmesi için gereken tedbirler aldıklarını açıkladı.

News Code 1877541
Ruya FEREYDUNI

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