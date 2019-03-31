  1. Siyaset
31 Mart 2019 - 09:40

İran'dan Afganistan'a başsağlığı mesajı

İran'dan Afganistan'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, sel felaketi sonucu hayatını kaybedenler için Afganistan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, sel felaketi sonucu hayatını kaybedenler için Afganistan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kasımi, yayınladığı başsağlığı mesajında, “Son günlerde İran ile Afganistan’ın çeşitli bölgelerinde meydana sel felaketinde iki ülkenin hükümetleri ve halkları, her zaman olduğu gibi, yaşadıkları sıkıntı ve sorunlarda birbirinin yanında durmuştur.” ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 35 kişi hayaını kaybetmişti.

News Code 1877605
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler