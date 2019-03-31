İran'dan Afganistan'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, sel felaketi sonucu hayatını kaybedenler için Afganistan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kasımi, yayınladığı başsağlığı mesajında, “Son günlerde İran ile Afganistan’ın çeşitli bölgelerinde meydana sel felaketinde iki ülkenin hükümetleri ve halkları, her zaman olduğu gibi, yaşadıkları sıkıntı ve sorunlarda birbirinin yanında durmuştur.” ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 35 kişi hayaını kaybetmişti.