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16 Nisan 2019 - 09:09

Paris’te Notre Dame Katedrali’nde yangın!

Paris’te Notre Dame Katedrali’nde yangın!

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8.5 saat sonra söndürüldü.

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News Code 1877978
Muhammed BURHAN

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