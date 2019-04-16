https://tr.mehrnews.com/news/1877978/ 16 Nisan 2019 - 09:09 News Code 1877978 Video Video 16 Nisan 2019 - 09:09 Paris’te Notre Dame Katedrali’nde yangın! Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8.5 saat sonra söndürüldü. indir 4 MB News Code 1877978 Muhammed BURHAN Ekler Paris yangın Fransa Video İlgili haberler Peru'da otobüste yangın: 20 ölü Bakan Zarif'ten "Notre Dame" mesajı Mescid-i Aksa'da yangın çıktı Ankara'da yangın faciası: 5 kişi öldü Macron: Notre-Dame'ı birlikte yeniden inşa edeceğiz Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nde büyük yangın Notre Dame Katedrali felaketinde yeni gelişme Ankara'da tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın
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