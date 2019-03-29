Ankara'da yangın faciası: 5 kişi öldü

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı belirtilen metruk binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Vasip Şahin, yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, Vali Şahin, yangınla ilgili şunları söyledi:

''Burada kağıt ayrıştırma ve depolama tesisi olarak kullanılan metruk bina. Tespit edilen beş kişi öldü, 11 tane de yaralı var, hastanede tedavi altındalar.

Ayrıntılı arama yapılmış ve başka bir ölü ve yaralı olmadığını söylediler. Herhalde kağıt malzemelerin tutuşmasından kaynaklanıyor.''