Mescid-i Aksa'da yangın çıktı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesindeki kabinde akşam saatlerinde çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.



Açıklamada, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesi tarafından söndürüldüğü kaydedildi.



Hürriyet'in Filistin resmi haber ajansı WAFA’dan aktardığı habere göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Mescid-i Aksa’nın güneybatısında bulunan Mervani Mescidi bölgesinde bir kabinde akşam çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın meydana gelmesini kınadığı ve kutsal mekanlara sahip çıkılması çağrısı yaptığı belirtildi.



Haberde, Abbas’ın Mescid-i Aksa’nın hem İslam dünyası için hem de insanlık için büyük bir değer olduğu ve sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.