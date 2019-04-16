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16 Nisan 2019 - 13:10

Mescid-i Aksa'da yangın çıktı

Mescid-i Aksa'da yangın çıktı

İşgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki bir güvenlik kabininde yangın çıktı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesindeki kabinde akşam saatlerinde çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.
 
Açıklamada, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesi tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Hürriyet'in Filistin resmi haber ajansı WAFA’dan aktardığı habere göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Mescid-i Aksa’nın güneybatısında bulunan Mervani Mescidi bölgesinde bir kabinde akşam çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın meydana gelmesini kınadığı ve kutsal mekanlara sahip çıkılması çağrısı yaptığı belirtildi. 

Haberde, Abbas’ın Mescid-i Aksa’nın hem İslam dünyası için hem de insanlık için büyük bir değer olduğu ve sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.

News Code 1877990
Azar MAHDAVAN

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