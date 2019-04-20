  1. Dünya
  2. Avrupa
20 Nisan 2019 - 09:14

UNESCO, Notre Dame Katedrali'nin renovasyonuna destek verecek

UNESCO, Notre Dame Katedrali'nin renovasyonuna destek verecek

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, tarihi eserlerin restorasyonunda uzman ekibiyle, çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali'nin renovasyonu için destek vereceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, beraberindeki heyetle Elysee Sarayı'nda, Notre Dame Katedrali'nin onarım çalışmalarını görüşmek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. 

Audrey Azoulay, yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin restorasyonunda uzman ekibiyle, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi yapının renovasyonu için destek vereceğini belirtti.

Macron, salı günü yaptığı açıklamada, Katedrali daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini söylemişti.

Bu arada Fransız basınında yer alan haberlere göre, katedrali yağmurdan korumak için yapının üstüne dev bir şemsiyenin yerleştirileceği belirtildi.

News Code 1878072

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler