UNESCO, Notre Dame Katedrali'nin renovasyonuna destek verecek

Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, beraberindeki heyetle Elysee Sarayı'nda, Notre Dame Katedrali'nin onarım çalışmalarını görüşmek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Audrey Azoulay, yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin restorasyonunda uzman ekibiyle, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi yapının renovasyonu için destek vereceğini belirtti.

Macron, salı günü yaptığı açıklamada, Katedrali daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini söylemişti.

Bu arada Fransız basınında yer alan haberlere göre, katedrali yağmurdan korumak için yapının üstüne dev bir şemsiyenin yerleştirileceği belirtildi.