Gazze Şeridi’nde etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin zaten ağır olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı. Evleri yıkıldığı için çadırlara ve geçici barınaklara sığınan çok sayıda aile, şimdi de barınma alanlarının su altında kalması ve ellerindeki sınırlı imkânları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Hasarlı binaların çökme riski, hastalıkların yayılması ve barınma koşullarının daha da kötüleşmesi konusundaki endişeler de artıyor.

Gazze halkı için yağmur artık yalnızca doğal bir olay olmaktan çıktı. Altyapının tahrip edilmesi, imkânların yetersizliği ve insani yardım ekipmanlarının bölgeye girişine yönelik kısıtlamalar, yağışların yol açtığı olumsuzluklarla mücadeleyi de güçleştiriyor. Soğuk mevsimin yaklaşmasıyla birlikte aylardır savaşın ve yerinden edilmenin yükünü taşıyan Filistinliler yeni bir tehditle karşı karşıya. Bu durum, Gazze’deki insani koşullara acilen müdahale edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Mehr Haber Ajansı muhabiri, Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhanna, ile yaptığı röportajda yerinden edilmiş ailelerin son durumunu, barınma koşullarını ve bölge halkının acil ihtiyaçlarını ele aldı.

1. Son günlerde yayımlanan görüntüler, Gazze Şeridi’nde çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin karşı karşıya olduğu ağır insani koşulları gözler önüne seriyor. Olumsuz hava şartları ve temel ihtiyaç malzemelerindeki eksiklikler dikkate alındığında, bölgedeki barınma koşullarının mevcut durumu nedir?

Gazze kentinde barınma koşulları son derece zor. İsrail rejiminin dördüncü yılına giren soykırım savaşının devam etmesiyle çok sayıda vatandaş ve yerinden edilmiş aile, sınırlı alanlarda yoğunlaşmış durumda. Çadırların ve geçici barınakların büyük bölümü standartlara uygun değil; yağmur, rüzgâr ve soğuğa karşı yeterli koruma sağlayamıyor. Üstelik bu barınaklar, temel hizmetlerden yoksun bölgelerde kurulmuş durumda.

Birkaç gün önce Gazze’yi etkisi altına alan ilk şiddetli yağış dalgasında binlerce çadır zarar gördü veya rüzgâr nedeniyle yerinden söküldü. Yağmur suları çadırların ve barınma merkezlerinin içine doldu. Bu durum özellikle alçak kesimlerde, altyapının ve yağmur suyu tahliye sistemlerinin bulunmadığı bölgelerde daha ağır yaşandı. Bütün bunlar, yerinden edilmiş ve zaten büyük zarar görmüş ailelerin çektiği sıkıntıları daha da artırdı.

2. Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişi ve dağıtımı ne durumda? İsrail rejiminin uyguladığı kısıtlamalar, temel ihtiyaç malzemelerinin yeterli miktarda bölgeye ulaştırılmasını ve dağıtılmasını hâlâ engelliyor mu?

İsrail rejimi, savaşın başlangıcından bu yana uyguladığı abluka kapsamında Gazze Şeridi'ne yardım malzemelerinin, ticari ürünlerin ve acil ihtiyaçların girişine yönelik ağır kısıtlamalarını sürdürüyor.

Belediyenin sahadaki deneyimine göre, hizmetlerin devam ettirilmesi ve insani ihtiyaçlara karşılık verilebilmesi için gerekli malzeme ve ekipmanlarda ciddi bir eksiklik yaşanıyor. Bu eksiklik yalnızca gıda, insani yardım malzemeleri ve kışlık ihtiyaçlarla sınırlı değil. Yakıt, yedek parça, pompa, ağır iş makinesi ve su, kanalizasyon ile yağmur suyu tahliye şebekelerinin onarımında kullanılan ekipmanlar da büyük ölçüde yetersiz.

Söz konusu malzemeler, belediyenin görevlerini yerine getirebilmesi açısından hayati önem taşıyor. Bu nedenle Gazze'ye ulaştırılan yardımlar, hizmetlerin sürdürülebilmesi ve acil müdahale çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli ekipmanları da kapsamalı. Yardımlar sınırlı ve yetersiz miktarlarda değil, ihtiyaçların boyutuna uygun şekilde ve düzenli olarak bölgeye ulaştırılmalı.

3. Gazze Şeridi'nde altyapının ve temel hizmetlerin, özellikle içme suyu, elektrik ve ısınma ile hizmet merkezlerinin faaliyetleri için gerekli yakıtın mevcut durumu nedir? Belediye bu hizmetleri sağlamaya çalışırken hangi sorunlarla karşılaşıyor?

Gazze kentinin altyapısı büyük ölçüde tahrip edilmiş durumda. Su, kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekelerinin yanı sıra yollar da ağır hasar gördü. İsrail rejimi ayrıca belediyeye ait iş makineleri ve ekipmanların büyük bölümünü kullanılamaz hâle getirdi.

Şu anda belediyeye ait 135 iş makinesi ve ağır ekipman, yani toplam filonun yaklaşık yüzde 85'i imha edilmiş durumda. Bu kayıp, belediyenin ihtiyaçlara karşılık verme kapasitesini doğrudan düşürüyor.

Yakıt, yedek parça, pompa ve onarım ekipmanlarındaki eksiklikler de tesislerin çalıştırılmasını ve acil müdahale çalışmalarının yürütülmesini engelliyor. Özellikle kış aylarında yağmur sularının tahliyesi, yolların yeniden ulaşıma açılması ve su baskınlarının yaşandığı bölgelere müdahale ihtiyacı artarken bu eksiklikler çok daha ciddi sonuçlara yol açıyor.

4. Mevcut koşullar ve yaklaşan kış mevsimi dikkate alındığında, Gazze Şeridi halkının en acil ihtiyaçları nelerdir? Yardım ve destek çalışmalarında hangi konulara öncelik verilmelidir?

Önceliğimiz, vatandaşların ve yerinden edilmiş ailelerin hayatını korumak ve yağmur ile soğuğun yeni bir felakete dönüşmesini önlemek. Bunun için Gazze'ye ahşap evler ve konteynerler gibi uygun geçici barınma birimlerinin ulaştırılması gerekiyor. Evlerini kaybeden ailelerin çadırlarını, konteynerlerini ve taşınabilir barınaklarını koruyabilmeleri için gerekli ekipman ve malzemelere de ihtiyaç var. Çünkü çadırlar, yerinden edilmiş ailelerin günlük yaşamındaki sıkıntıların başlıca kaynaklarından biri. Bu çadırlar ne yazın aşırı sıcağa ne de kışın soğuğa ve şiddetli yağışlara karşı yeterli koruma sağlayabiliyor.

Bunların yanı sıra ağır iş makinelerinin, pompaların, yakıtın, yedek parçaların ve yağmur suyu tahliye ile kanalizasyon şebekelerinin onarımında kullanılacak ekipmanların acilen temin edilmesi gerekiyor. Aküler, endüstriyel yağlar ve diğer sarf malzemeleri de acil ihtiyaçlarımız arasında yer alıyor.

Enkaz kaldırma ve yolları yeniden ulaşıma açma çalışmaları için de ciddi desteğe ihtiyacımız var. Gazze Şeridi'nde biriken 68 milyon ton enkaz ve altyapının tahrip edilmiş olması, şiddetli yağış dalgalarına karşı müdahale kapasitemizi önemli ölçüde azaltıyor.

Savaşın acısını yaşayan ve defalarca yerinden edilmek zorunda kalan aileler, bu kez de yağmur nedeniyle barınaklarını terk etmek zorunda kalmamalı. Çadırı yağış ve fırtına nedeniyle kullanılamaz hâle gelen bir ailenin bunu telafi edebileceği uygun bir alternatifi bulunmuyor. Böyle bir durumda bu ailelerin yaşadığı acı ve sıkıntılar katlanarak artıyor.