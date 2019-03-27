https://tr.mehrnews.com/news/1877550/ 27 Mart 2019 - 15:03 News Code 1877550 Video Video 27 Mart 2019 - 15:03 "Alnı Beyaz 3" filminin yeni fragmanı yayınlandı Yönetmeniğini Seyyid Cevad Haşimi’nin yaptığı komedi filmi “Alnı Beyaz 3”ün yeni fragmanı yayınlandı. indir 8 MB News Code 1877550 Ruya FEREYDUNI Ekler İran İran Sineması Film kısa film (0) fragman İlgili haberler "Alnı Beyaz 3" filminin afişi yayınlandı İran yapımı "Benimle" kısa filmi ABD yolunda İran yapımı kısa film ABD'de gösteriliyor İran'ın "Kurdu" Meksika'da
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