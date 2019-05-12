“Yoklama” adlı oyun Kanada'da sahnelenecek

İranlı tiyatrocu Rıza Basirzade’nin yazıp yönettiği “Yoklama” adlı oyunun Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Fringe Tiyatro Festivali’ne katılacağı açıklandı.

Beş gün sürecek bu festivalde yerli ve yabancı olmak üzere 70 tiyatro oyunu sahnelenecek.

İki genç sevgilinin hikayesini anlatan “Yoklama” oyun eserinde iki sevgili göç nedeniyle birbirinden uzak kalmalarına rağmen birbirini unutmamaya çalışırlar.

Uluslararası Fringe Tiyatro Festivali 22- 26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kanada'nın Windsor kentinde düzenlenecek.