https://tr.mehrnews.com/news/1879807/ 10 Temmuz 2019 - 19:28 News Code 1879807 Video Video 10 Temmuz 2019 - 19:28 Dünyadaki ilk "uçan taksi" New York'ta Uluslararası taksi şirketi Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’nin New York'ta yürürlüğe girdiğini açıkladı. indir 7 MB News Code 1879807 Azar MAHDAVAN Ekler Video Toplum New York İlgili haberler ABD'deki 7.1'lik deprem anı böyle görüntülendi Çin'de şiddetli deprem! Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta dünya çapında sorun yaşandı Şarika kenti yöneticisinin oğlu İngiltere'de ölü bulundu
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