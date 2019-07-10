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10 Temmuz 2019 - 19:28

Dünyadaki ilk "uçan taksi" New York'ta

Dünyadaki ilk "uçan taksi" New York'ta

Uluslararası taksi şirketi Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’nin New York'ta yürürlüğe girdiğini açıkladı.

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News Code 1879807
Azar MAHDAVAN

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