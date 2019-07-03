Şarika kenti yöneticisinin oğlu İngiltere'de ölü bulundu

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; ihbar üzerine Kasimi’nin Knightsbridge semtindeki evine giden acil servis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu buldu.

Gazeteye konuşan kaynaklar, 39 yaşındaki erkek giyim markası sahibi Kasimi’nin ölü bulunduğu evde uyuşturucu kullanıldığını ve seks partisi yapıldığını söyledi.

Ancak Londra Polisi, bu iddiayı henüz ne teyit etti ne de yalanladı. Nedeni henüz netleşmeyen ölüme ilişkin ise herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

Söz konusu kaynak, "Görünüşe bakılırsa, bazı konukların uyuşturucu aldığı ve cinsel ilişkiye girdiği bir parti yapılıyordu. Şeyh Halid’in uyuşturucu aldıktan sonra aniden ölmüş olabileceğinden şüpheleniliyor. Polis soruşturmasının yanı sıra acil bir iç soruşturma emri verildi ve personelin sessiz kalması yönünde talimat verildi" dedi.

Öte yandan, olay yerine ulaşan ambulansın da evde uyuşturucu bulunduğuna ilişkin anons geçtiği belirtildi.

Üç gün yas ilan edildi, bayraklar yarıya indi

Şeyh Halid’in ölü bulunduğu evin, 90 milyon pound’a satılan evlerin bulunduğu bir yerde yüksek kalitede bir apartman dairesi olduğu öğrenildi.

Şeyh Halid’in arkadaşı ve eski iş ortağı Elliott Frieze, dün gece yaptığı açıklamada, “Müthiş bir çalışkan ve yetenekliydi. Harika bir insandı” ifadelerini kullandı.

Şeyh Halid’in doğduğu Şarika kentinde üç gün ulusal yas ilan edilirken, bayraklar yarıya indirildi.

Sosyal medyada, diğer oğlu Şeyh Muhammed Bin Sultan El-Kasimi Bin Sultan El-Kasimi’yi 1999’da henüz 24 yaşındayken yitiren Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasimi’ye başsağlığı mesajları yağdı.

Kaynak: Sputnik