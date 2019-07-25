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25 Temmuz 2019 - 17:59

Afganistan'daki bombalı saldırıdan görüntüler

Afganistan'daki bombalı saldırıdan görüntüler

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün düzenlenen 3 bombalı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.

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News Code 1880141
Muhammed BURHAN

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