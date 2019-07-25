https://tr.mehrnews.com/news/1880141/ 25 Temmuz 2019 - 17:59 News Code 1880141 Video Video 25 Temmuz 2019 - 17:59 Afganistan'daki bombalı saldırıdan görüntüler Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün düzenlenen 3 bombalı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı. indir 7 MB News Code 1880141 Muhammed BURHAN Ekler Afganistan Kabil Terörist saldırı bombalı saldırı (1) İntihar saldırısı Video İlgili haberler İran Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı Afganistan'da hava saldırısı: 8 ölü Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü Afganistan'da hava saldırısı: 10 ölü
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