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29 Temmuz 2019 - 08:57

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Sputnik'in ABD medyasına dayandırdığı bilgilere göre, Kaliforniya'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi. 

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi. 

Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi. 

Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor. 

Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.

Yerel basındaki görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

Trump saldırıyla ilgili tweet attı

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı paylaşımda bölge halkına "dikkatli ve güvende olma" çağrısında bulundu.

News Code 1880202
Muhammed BURHAN

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