İran'dan Afganistan'daki intihar saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen ve 200’den fazla kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına yol açan intihar saldırısını şiddetle kınadı.

Musevi, başta hayatını keybedenlerin aileleri olmak üzere Afganistan halkı ve hükümetine başsağlı dileyerek, İran İslam Cumhuriyeti’nin Afganistan’ı desteklediğini duyurdu.

Bu tür cinayetlerin faillerini Afganistan ve bölgedeki insanlık, barış ve güvenliğin düşmanı olarak nitelendiren Musevi, Afganistan’ın zor dönemler geçirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca “İran olarak Afganistan milleti, hükümeti ve tüm gruplarla etniklerinin birleşip bu sorunların üstesinden gelerek, ilerideki nesiller için parlak bir gelecek sağlayacağından eminiz” dedi.

Dün akşam saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda bir intihar saldırısı meydana gelmişti.