https://tr.mehrnews.com/news/1880457/ 9 Ağustos 2019 - 18:30 News Code 1880457 Video Video 9 Ağustos 2019 - 18:30 Reyhanlı ilçesindeki patlamadan görüntüler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. indir 1 MB News Code 1880457 Muhammed BURHAN Ekler Türkiye patlama Hatay Video İlgili haberler Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü Mısır'da 4 araç yandı: 16 ölü, 21 yaralı Suriye’de bir hava üssünde patlama meydana geldi: Ölüler var
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