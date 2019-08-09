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9 Ağustos 2019 - 18:30

Reyhanlı ilçesindeki patlamadan görüntüler

Reyhanlı ilçesindeki patlamadan görüntüler

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

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News Code 1880457
Muhammed BURHAN

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