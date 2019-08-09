Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

NTV'ye göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı.

Patlama, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarıdaki askeri mühimmat deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından yakındaki evler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamalar sürerken bölge güvenlik çemberi altına alındı.

İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.

Yaşanan patlamaların etkisiyle Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bazı evlerin camları kırıldı, duvarlarında çatlaklar oluştu ve bazı evlerin duvarlarına şarapnel parçaları isabet etti.

Patlamalar nedeniyle Kırıkhan-Reyhanlı Karayolu trafiğe kapatılırken, mahalleye geçiş yolları da kapatıldı.