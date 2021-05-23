"Reyhanlı sınır karakolunu Suriyeliler bastı" iddiası

Gazete Duvar'da yer alan bilgiye göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sınırın tam karşısında yer alan Atme Mülteci Kampı’nda yaşayan Suriyelilerin, Reyhanlı’da bulunan sınır karakolunu bastığı iddia edildi. Beton duvarı aşan yüzlerce Suriyelinin askerin nöbet tuttuğu kulübeyi bir süreliğine ele geçirerek, buğday tarlalarını, zeytinlikleri ateşe verdiği ve bir Suriyelinin askerin bulunduğu kontrol noktasına patlayıcı attığı öne sürüldü.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayların başlama nedeninin İskenderun’daki uyuşturucu operasyonu olduğunu iddia etti. Özdağ, “Reyhanlı’da Suriyeliler ayaklandı. Türk sınır karakolu basıldı. Asker çatışma çıkmasın diye geri çekildi. Karakoldan silah çalındı. Olayların başlama nedeni İskenderun’da yapılan uyuşturucu operasyonu. Suriyeli mafya malıma dokunma diyor. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Yeter artık” dedi.