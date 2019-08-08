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8 Ağustos 2019 - 17:53

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Rusya'nın Severodvinsk kentinde bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, atmosfere ve bölgeye zararlı madde yayılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu aktarıldı.

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde, salı günü meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti.

News Code 1880437

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